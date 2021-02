Egbert Lachaert (Open VLD) over fiasco zonnepanelen: “Mocht Bart Tommelein nog minister zijn, dan lag een ontslag in de weegschaal”

Shit-dossiers, noemt Egbert Lachaert het fiasco van de zonnepanelen en de heisa rond Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Dingen “waarover een voorzitter zich moet uitspreken, zelfs wanneer hij er niets aan kan doen.”

In een interview met De Standaard blikt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert dit weekend voor het eerst terug op de hele zonnepanelenkwestie. “Eigenlijk moet het volledige parlement opstappen”, zegt Lachaert. Want het hele parlement steunde het decreet rond de terugdraaiende teller, redeneert hij.

Toch wijst de voorzitter ook zijn partijgenoot Bart Tommelein met de vinger, de toenmalige minister van Energie die het hele dossier voorbereidde. Moet hij dan geen ontslag nemen? “Bart is geen minister meer”, zegt Lachaert. “Hem kan je het niet vragen. En voor Lydia (Peeters, toen de opvolgster van Tommelein en nu nog steeds minister in de Vlaamse regering, nvdr.) zou het onterecht zijn. De zaak zou anders zijn mocht Bart nog minister zijn, dan lag een ontslag in de weegschaal. Hij weet dat. Hetzelfde geldt trouwens voor N-VA’er Theo Francken in het kader van de affaire-Kucam.”

Over Sihame El Kaouakibi, die deze week in opspraak kwam omdat er geld vanuit haar vzw naar persoonlijke rekeningen zou zijn gevloeid, benadrukt Lachaert dat er moet worden uitgegaan van een vermoeden van onschuld. “Als de geciteerde feiten waar zouden zijn, zou dat zeer ernstig zijn”, klinkt het wel. “Publieke middelen gebruiken voor eigen doeleinden, voor een politicus bestaat er niets bedenkelijkers. Wanneer de beschuldigingen zouden worden bewezen, volgt een duidelijke sanctie.”

