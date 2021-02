Junior Edmilson: “Ja, ik sprak afgelopen zomer met Club Brugge. Clement wilde me er echt bij”

Het scheelde niet veel of Junior Edmilson had afgelopen zomer bij Club Brugge getekend. Dat zegt de winger zelf in een gesprek met La Dernière Heure. “Het ging niet door omdat Diatta en Dennis uiteindelijk toch gebleven zijn.”

Dat Edmilson afgelopen zomer flirtte met een terugkeer naar België, werd meermaals vermeld in onze krant. Maar nu heeft de Belgische Braziliaan voor het eerst ook zelf bevestigd dat een transfer op gegeven moment dichtbij was. “Met Club Brugge was het heel concreet”, aldus de ex-speler van Standard en STVV. “Ik heb gepraat met het bestuur en met de trainer, Philippe Clement, die me er graag bij wou. Waarom het toch niet is doorgegaan? Club Brugge verwachtte dat spelers als Dennis of Diatta zouden vertrekken, maar uiteindelijk zijn ze toch gebleven.”

In de tussentijd heeft Edmilson een nieuw contract getekend bij Al-Duhail tot 2024. “Ach, ik heb er geen spijt van dat ik nog hier zit. Vooral omdat de coronacrisis hier beter onder controle gehouden wordt dan in Europa. Er zijn hier minder restricties dan in België. Op een dag wil ik wel terug naar Europa, maar wanneer weet ik nog niet. Ik voel me goed hier, voel me gewaardeerd, en heb door hier te komen mijn toekomst en die van mijn naasten veilig gesteld. Niemand in België verdient wat ik hier krijg.”

Zondag komt Edmilson als enige Belg in actie op het WK voor clubs, als hij het met Al-Duhail opneemt tegen de Aziatische kampioen Ulsan Hyundai in een match om de vijfde plaats. In de kwartfinale verloor hij op donderdag van het Egyptische Al-Ahly.