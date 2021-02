Medewerker gedood nadat twee tijgers ontsnappen uit Indonesische zoo

In een zoo in de Indonesische provincie Kalimantan zijn twee tijgers ontsnapt. Een van de dieren doodde een werknemer die hen probeerde tegen te houden. Dat melden lokale media zaterdag.

De witte tijgers liepen vrijdag uit de dierentuin van Zinka in het district Singkawang weg nadat een aardverschuiving en de daaropvolgende overstroming hun verblijf hadden beschadigd, verklaart Elka Surya van de zoo. “De aardverschuiving creëerde een groot gat in het verblijf van de tijgers, waardoor ze konden ontsnappen”, luidt de verklaring. Een medewerker probeerde de dieren te stoppen, maar werd gemolesteerd en gedood.

Een van de twee tijgers werd zaterdagochtend doodgeschoten, meldt CNN Indonesia. Een team is nog op zoek naar het andere dier. “We gebruikten eerst een verdovingsmiddel, maar dat werkte niet. We hebben hem dan doodgeschoten aangezien we vreesden dat het dier naar residentiële gebieden zou lopen”, stellen de autoriteiten.