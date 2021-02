Australische economische adviseur van Aung San Suu Kyi opgepakt in Myanmar

Een Australische economische adviseur van Aung San Suu Kyi, tot de staatsgreep van begin deze week de facto de regeringsleider in Myanmar, is opgepakt in Myanmar. Dat meldt de BBC.

“Ik ben net aangehouden, en wordt misschien aangeklaagd voor iets. Ik weet niet waarvoor, het kan van alles zijn natuurlijk”, verklaarde Sean Turnell, die professor is aan de Macquarie University in Sydney.

LEES OOK.Krachtige beelden van protesten uit Myanmar: betogers halen inspiratie uit ‘The hunger games’ voor hun symbool voor verzet

Turnell is de directeur van het Myanmar Development Institute in de hoofdstad Naypyidaw, waar hij sinds 2017 woont. Het gaat om de eerste gekende arrestatie van een buitenlander sinds de militaire coup van maandag.

Het leger nam maandag de macht over in Myanmar. Het kondigde een uitzonderingstoestand voor een jaar af in het Zuidoost-Aziatische land met bijna 54 miljoen inwoners en sloot Suu Kyi en andere leidende politici op. De luchthaven werd gesloten.