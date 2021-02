Europol waarschuwt voor verkopers van vervalste negatieve coronatestbewijzen

Zolang er reisbeperkingen gelden vanwege de pandemie, is het zeer waarschijnlijk dat criminelen de gelegenheid zullen aangrijpen om valse COVID-19-testcertificaten te produceren en te verkopen, waarschuwt een Europol.

Er zijn al verschillende gevallen ontdekt waarbij frauduleuze Covid-19-testcertificaten aan reizigers werden verkocht. Onder andere op de luchthaven van Charles de Gaulle in Parijs, in het Verenigd Koninkrijk en in Spanje. Europol vraagt nu dat de lidstaten relevante informatie over criminele activiteiten in verband met zulke testen ook met hen deelt.