Antwerpse politie vindt kilo cannabis bij controle van geseinde Jaguar

De Antwerpse politie heeft donderdag meer dan een kilo cannabis en 150 gram cocaïne aangetroffen in een geseinde Jaguar. De bestuurder bleek vrij onder voorwaarden. Bij een huiszoeking werd nog eens 40 gram hasj gevonden.

Na een ‘hit’ van een ANPR-camera merkte een patrouille van de mobiele eenheid een geseinde Jaguar op in de omgeving van het Stadspark in Antwerpen. De patrouille verloor de wagen uit het oog, maar merkte even later de bestuurder te voet op. Hij werd gecontroleerd en bleek vrij onder voorwaarden.

De Jaguar werd in de buurt aangetroffen. “Er werd meer dan een kilo cannabis en 150 gram cocaïne in aangetroffen. Er werd een huiszoeking georganiseerd waarbij nog eens 40 gram hasj werd gevonden. De man, die eerder al was betrapt op het plegen van drugsgerelateerde feiten, werd voorgeleid”, zegt de politie.

Geur van cannabis

Een andere patrouille van de mobiele eenheid controleerde later op de avond een auto, nadat de bestuurder snel was proberen weg te rijden van de politie. “Onmiddellijk viel de inspecteurs de geur van cannabis op die in het voertuig hing. In de wagen werd meer dan 400 gram cannabis aangetroffen. Uit de telefonie van de verdachte kon vermoed worden dat hij op weg was om drugs te leveren. Er werd ook 1.100 euro in beslag genomen, samen met het voertuig van de verdachte. De man zelf werd voorgeleid.”

Tot slot controleerde een patrouille van de mobiele eenheid ook nog een voertuig na een vreemd manoeuvre ter hoogte van de Zurenborgbrug. “De bestuurder toonde zich bijzonder zenuwachtig. In het voertuig werd 40 gram hasj en 7.000 euro cash aangetroffen. De man bleek ook illegaal in ons land te verblijven. Hij werd gearresteerd en werd voorgeleid”, zegt de politie.