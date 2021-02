Neymar dreigt voor vijfde jaar op rij verstek te geven voor eerste match na zijn verjaardag: “Hij zit met een maag-darmontsteking”

Neymar heeft zaterdag vanwege een maag-darmontsteking niet kunnen meetrainen bij Paris Saint-Germain. Dat zegt de Franse kampioen. Daardoor is hun Braziliaanse sterspeler, die vrijdag zijn 29e verjaardag vierde, onzeker voor de topper van zondag in en tegen Marseille.

PSG-coach Mauricio Pochettino kan tegen Marseille zeker niet rekenen op Keylor Navas. De doelman uit Costa Rica sukkelt met een blessure aan de adductoren. Navas zou zijn rentree kunnen maken in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League in Barcelona, voorzien op 16 februari. Verder raakte nog bekend dat de jonge verdediger Timothée Pembélé een positieve coronatest heeft afgelegd. Hij gaat in isolatie.

Opvallend genoeg kon Neymar de voorbije vier jaar ook al niet spelen op de eerste wedstrijd na zijn verjaardag. In 2020 liep hij enkele dagen voor zijn 28ste verjaardag een ribblessure op, in 2019 stond hij al een tijdje aan de kant met een breukje in het middenvoetsbeen. In 2018 kreeg hij omwille van pijntjes rust in de bekermatch tegen Sochaux en in 2017, toen hij nog bij Barcelona speelde, was hij geschorst nadat hij de week ervoor een derde gele kaart had gepakt in de beker.