Miljonair moet illegaal gebouwd Frans kasteel van bijna 60 miljoen euro slopen

57 miljoen euro stak de Brit Patrick Diter de afgelopen jaren in zijn zelf ontworpen ‘chateau’ in de Franse Provence. Maar na een juridische veldslag kreeg hij te horen dat hij het toch weer moet afbreken omdat zijn paleis zonder de juiste vergunningen gebouwd werd.

Meer dan een decennium heeft Diter gevochten om te voorkomen dat hij de sloophamer in zijn zelfbenoemde Château Diter moest zetten. Maar het hoogste Franse hof was onverbiddelijk. Onlangs viel de definitieve beslissing: het bouwsel moet alsnog verdwijnen.

Diter krijgt 18 maanden de tijd om de residentie van 32.000 vierkante meter volledig te laten verdwijnen. Diter heeft van 2005 tot 2009 zo’n 57 miljoen euro gespendeerd aan zijn creatie, gemaakt van geïmporteerde Italiaanse stenen.

Château Diter staat in de buurt van Cannes en heeft twee helikopterplatforms, een zoutwaterzwembad, een nieuw gebouwd klooster in middeleeuwse stijl, een klokkentoren en een serre. Omringd door meer dan 17 hectare aan tuinen, wijngaarden, olijfgaarden en lelievijvers.

Foto: Youtube

Het chique onderkomen telt 18 slaapkamers gesierd met kroonluchters, 15e-eeuwse open haarden en fresco’s. Verder herbergt het chateau een ontvangstruimte, een bibliotheek, een filmzaal, salons, eetzalen, een stoomcabine, een personeelskeuken en een wijnkelder met proeflokaal.

Het huis werd de afgelopen jaren onder meer gebruikt voor televisie-opnames, als trouwlocatie en voor vakantieverhuur. De tarieven varieerden van 250 euro tot ruim 800 euro per nacht.

Tekst gaat door onder de video.

Diter had naar eigen zeggen wel een bouwvergunning, maar dat ging om een mondelinge toezegging van het kabinet van de burgemeester. Diter besloot alvast toch te gaan bouwen voordat de officiële papieren vergunning binnen was. En dat bleek niet zo’n goed idee. De vergunning dekte namelijk niet al de grote werken die hij liet uitvoeren. Volgens AirMail kreeg hij alleen toestemming voor een “kleine uitbreiding” van de oorspronkelijke boerderij van 2000 vierkante meter op het terrein.

Hij zou ondertussen echter een enorme oprijlaan hebben bestraat op beschermd natuurgebied. Regenwater stroomt daardoor naar de buitenwijken van het lokale dorpje waardoor er overstromingen kunnen ontstaan.

Luidruchtige feestjes

De buren maken zich echter nog meer druk over de luidruchtige feestjes. Zij beweren dat het lawaai het leven in hun eigen Franse chateaus ondraaglijk heeft gemaakt en zijn dan ook voorstander van de sloop.

Maar zo makkelijk komen ze niet van hem af. Diter geeft na bijna vijftien jaar procederen de moed nog steeds niet op. Hij zou inmiddels hebben laten doorschemeren dat hij zijn zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou willen brengen, schrijft The Daily Mail.

“De beslissing van het Franse Hof is niet de epiloog van deze affaire. Het plan om Château Diter, dat een architectonisch meesterwerk is, te slopen, is onvoorstelbaar en dwaas. We gaan vechten om dit te voorkomen”, beaamt zijn advocaat Philippe Soussi.

Als het huis in juni 2022 nog overeind staat, krijgt Diter volgens de Daily Beast een boete van 500 euro per dag. Dat komt neer op 182.500 euro per jaar. Een peulschil in vergelijking met het renovatiebudget...