Michel Vlap reageert op de kritiek van Kompany: “Ik doe altijd mijn stinkende best”

Michel Vlap heeft voor het eerst sinds zijn uitleenbeurt aan het Duitse Arminia Bielefeld met de pers gesprokken. De middenvelder die nog altijd onder contract staat bij Anderlecht, werd daarbij ook geconfronteerd met de kritiek van trainer Vincent Kompany op zijn werklust. “Maar ik heb lange tijd hard gewerkt”, zegt de Nederlander bij NOS Sport.

Vlap mocht vorige week andere oorden opzoeken bij Anderlecht. De middenvelder die nochtans zeven miljoen gekost had, lag niet langer in de bovenste schuif. Gevraagd waarom Vlap niet altijd aan spelen toekwam, toonde Kompany zich kritisch. “Wat ik wil zien is werklust, nederigheid en intensiteit”, klonk het. “Dat zijn mijn drie basisprincipes en wie die toepast laat het niveau stijgen. Dan kunnen ze hun talent en de bovengemiddelde techniek tonen die elke Anderlecht-speler bezit.”

Maar als Vlap geconfronteerd wordt met de kritiek op zijn werklust, gebaart hij van krommenaas. “Ik heb lange tijd hard gewerkt en geef iedere training alles. Ik doe altijd mijn stinkende best. Kompany heeft er tegen mij ook nooit iets over gezegd.” Hij erkent wel dat het voorbije seizoen niet gelopen is zoals hij zelf gehoopt had. “Trainer Frank Vercauteren is begin dit seizoen vertrokken en Vincent Kompany heeft het overgenomen. Hij is de baas en bepaalt wie hij op wil stellen. Ik had dit seizoen graag een leidende rol op me willen nemen, maar de trainer maakte andere keuzes.”