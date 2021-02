Wandelaar treft levenloos lichaam aan in natuurdomein

Antwerpen / Ekeren - Een wandelaar heeft zaterdagmorgen tijdens een wandeling in natuurdomein De Oude Landen in Ekeren een levenloos lichaam van een man aangetroffen. Alles zou wijzen op een natuurlijk overlijden.

De passant deed de lugubere vondst rond 11 uur en verwittigde de Antwerpse politie. “We stelden ter plaatse meteen een perimeter in in afwachting van het gerechtelijk labo”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Het slachtoffer is een man van 54 jaar.”

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om de oorzaak en de context van het overlijden te onderzoeken. Later wordt vermoedelijk nog een lijkschouwing uitgevoerd door een wetsdokter. Volgens onze informatie wijst alles momenteel op een natuurlijk overlijden.