Bockie De Repper gaat op zoek naar dé Limburgse specialiteit

Tijdens zijn bakkersronde komt Bockie De Repper ook langs in het land van het bronsgroen eikenhout: Limburg. Daar gaat hij op zoek naar het allerlekkerste Limburgse gebak. Spoiler: het is niét de Limburgse vlaai. Hij eindigt in Hasselt en bezoekt daar de enige echte “culinaire god” Sergio.