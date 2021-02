Vijf verdachten opgepakt die 19-jarige in kanaal gooien tijdens “strafexpeditie”

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - In Sint-Jans-Molenbeek zijn donderdagochtend vijf verdachten opgepakt die er van verdacht worden een 19-jarige jongeman te hebben geslagen en nadien vastgebonden in het kanaal van Brussel te hebben gegooid. De feiten gebeurden al op 28 augustus, bericht Sudinfo zaterdag. De actie zou een vergelding zijn voor slagen door de jongeman aan een kind. Hij kon zich bevrijden. Het parket van Brussel bevestigde de arrestatie van vier meerderjarigen en één minderjarige.

Twee meerderjarigen werden vrijgelaten onder voorwaarden. Ze zijn aangeklaagd als dader of mededader van vrijwillige slagen en verwondingen, in bende en gewapend, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De twee andere meerderjarigen zijn zonder voorwaarden vrijgelaten, met deze aanklachten. De beslissing met betrekking tot de minderjarige werd niet meegedeeld.

Het betrof volgens Sudinfo een strafexpeditie. Een vrouw onder de gearresteerde verdachten zou een afspraak met het slachtoffer hebben gemaakt zodat hij uitleg zou geven over een foto op sociale media waaruit zou blijken dat het kind van haar ex-vriend was geslagen. Anderen wachtten op hem aan de Havenlaan. Een van de verdachten zou de jongeman in het water geduwd hebben terwijl hij vastgebonden was. Hij slaagde erin zichzelf te bevrijden en de oever te bereiken. Het Brusselse parket gaf geen commentaar op het verhaal.