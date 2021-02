Meisje van 4 overleden na ongeval met rodelslee in Oostenrijk

In Oostenrijk is een 4-jarig meisje om het leven gekomen bij een ongeval op een rodelbaan. Het meisje gleed op een slee met hoge snelheid van een helling in Schladming (nabij Salzburg), en raakte van de baan. Dat meldt de Oostenrijkse politie.

Het meisje uit Wenen zat alleen op een slee toen die per ongeluk weggleed. Ze gleed ongeveer 180 meter naar beneden, maar toen ze over een dijkje heen gleed, raakte ze uit koers en kwam ze in een bos terecht. De vader van het meisje en een toevallig aanwezige dokter verleenden de eerste hulp. Daarna werd het kind naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze aan haar verwondingen.