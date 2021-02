Somalische verkiezingen uitgesteld

De Somalische verkiezingen die maandag zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld. Dat heeft president Mohamed Abdullahi Farmajo zaterdag aangekondigd in het parlement.

Farmajo is kandidaat om zichzelf op te volgen als president. De verkiezingen zouden maandag 8 februari georganiseerd worden, maar om veiligheids- en logistieke redenen kent Somalië geen rechtstreekse verkiezingsprocedure. In plaats daarvan kiezen de clanleiders van de verschillende regio’s 51 kiescolleges. Die kiezen op hun beurt het parlement, dat dan de president kiest.

Het aantal kiescolleges moest dit jaar verdubbelen volgens de Somalische wet, maar de lokale vertegenwoordigers raken het niet eens over de samenstelling van de organen. Ook over de leden van de onafhankelijke kiescommissie bestaat discussie.

Volgens de president en de Somalische minister van Informatie liggen vooral de leiders van Jubbaland en Puntland dwars. Die twee deelstaten zouden zich aan de zijde van Kenia scharen. Somalië en Kenia liggen al een tijdje overhoop met elkaar.

De verkiezingen worden nu uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Farmajo blijft aan de macht tot de verkiezingen hebben plaatsgevonden, verzekerde hij zaterdag in het parlement. De impasse kan het land in een politieke crisis storten. Somalië kampt al met fundamentalistisch geweld en een opflakkerende corona-epidemie.