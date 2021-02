Familie brengt in Gentse kerk eerbetoon aan Marie-Alixe (5) die overleed na aanrijding

Gent -

De familie Bogaert-Blanchaert is geslaagd in hun opzet om duizend origami-kraanvogels te hangen in de kerk van Drongen. Dit als teken van liefde en hoop, maar vooral als eerbetoon aan hun dochter én zusje Marie-Alixe (5), die tien jaar geleden in Drongen overleed na een aanrijding.