Italiaanse regering weer stapje dichterbij: steun van links-populisten en extreemrechts

De voormalige baas van de Europese Centrale Bank Mario Draghi krijgt de voorwaardelijke steun van de links-populistische Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega om een nieuwe Italiaanse regering te vormen.

Draghi beëindigde op zaterdag een driedaags overleg met de vertegenwoordigers van de Italiaanse politieke partijen. De voormalige ECB-topman kreeg eerder deze week van president Sergio Mattarella de opdracht om een nieuwe regering te vormen, nadat premier Giuseppe Conte een week eerder de handdoek in de ring gooide.

Zowel de Vijfsterrenbeweging als de Lega zullen een technocratenregering onder leiding van Draghi steunen, lieten ze na afloop van de gesprekken uitschijnen. “Als er een nieuwe regering komt zullen we royaal zijn”, klonk het bij Vijfsterren-leider Vito Crimi. Zijn partij is de grootste in het Italiaanse parlement. Ook de Lega van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini staat achter Draghi, liet Salvini weten.

Volgende week vat Draghi een tweede gespreksronde aan. De vorige ECB-baas zou nu eerst potentiële ministers spreken. Draghi heeft de steun nodig van de twee kamers van het Italiaanse parlement om premier te kunnen worden. Hij zou een technocratenregering moeten vormen tot de volgende parlementsverkiezingen in mei 2023.

De regering-Conte viel vorige maand nadat de kleine centrumlinkse partij Italia Viva de coalitie opblies uit onvrede met de manier waarop de regering Europese coronasteun wou besteden.