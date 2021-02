Vermiste bij explosie in Bordeaux dood teruggevonden onder het puin

De vrouw die zaterdagochtend vermist was na een explosie in het centrum van Bordeaux, is dood teruggevonden onder het puin. Dat bevestigen de lokale autoriteiten.

Het slachtoffer is een 88-jarige vrouw. De brandweer kon haar met behulp van snuffelhonden lokaliseren. Een andere man werd eerder al levend van onder het puin gehaald. De overleden vrouw is de echtgenote van de 89-jarige man die zwaargewond raakte bij de ontploffing.

De explosie vond zaterdag rond 8 uur plaats in een garage in de wijk Chartrons. De garage en twee aangrenzende gebouwen werden vernield, aldus de brandweer. Mogelijk is een gasexplosie de oorzaak van de ontploffing, blijkt uit de eerste vaststellingen. Die hypothese moet wel nog bevestigd worden.