Dortmund verliest na blunder van doelman, Schalke 04 gaat ook tegen RB Leipzig kansloos de boot in

Borussia Dortmund heeft op de 20ste speeldag van de Bundesliga een slechte zaak gedaan in de strijd om de Europese tickets. Die Borussen gingen met 2-1 onderuit op het veld van Freiburg, dat zich daardoor ook volop in het Europese gevecht komt mengen. Voor rode lantaarn Schalke 04 werd het opnieuw een namiddag om snel te vergeten: de club van Benito Raman verloor met 0-3 van nummer twee RB Leipzig.

Borussia Dortmund trad tegen Freiburg opnieuw aan zonder zijn drie geblesseerde Rode Duivels Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard. Desondanks versierde Dortmund in de eerste helft enkele goede kansjes, maar gescoord werd er niet.

In de tweede helft kwam Dortmund vervolgens heel snel op een dubbele achterstand na goals van Woo-Yeong Jeong en Jonathan Schmid. Die laatste scoorde na een blunder van doelman Marwin Hitz.

FAIL | Doelman bij Dortmund, het is een risicoberoep. ??#SCFBVB pic.twitter.com/6qZL323mkL — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 6, 2021

In de slotfase lukte Dortmund nog de aansluitingstreffer via Youssoufa Moukoko, maar verder dan dat kwamen de geel-zwarten niet meer: het bleef 2-1. Daarmee doet Dortmund een slechte zaak, want het ziet zo al zeker Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg en RB Leipzig uitlopen. Leverkusen versloeg Stuttgart met 5-2, Wolfsburg won met 0-2 bij Augsburg en RB Leipzig versloeg rode lantaarn Schalke 04 met 0-3. Bij Schalke mocht Benito Raman invallen met nog een halfuur te gaan.

Bayern autoritair leider

In de stand blijft Bayern München, dat vrijdag met 0-1 won bij Hertha Berlijn, leider met 48 punten. Leipzig (41 punten), Wolfsburg (38 punten) en Leverkusen (35 punten) zijn de eerste achtervolgers. Eintracht Frankfurt is vijfde met 33 punten, maar speelt zondag nog tegen Hoffenheim.

Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach, dat later op de avond nog speelt tegen Keulen, delen de zesde plek met elk 32 punten. Freiburg is nu achtste met 30 eenheden. Helemaal onderin ziet het er nog steeds penibel uit voor Benito Raman en co: Schalke 04 is nog altijd laatste met 8 punten en staat 9 punten achter de veilige vijftiende plek.