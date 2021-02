Sneeuw stoorzender voor derby tussen Beerschot en Antwerp? “Veldverwarming staat al aan”

Geen voetbal in 1B zondag. Met die beslissing anticipeert de Pro League op de verwachte sneeuwval. Wat dan met 1A en de stadsderby tussen Beerschot en Antwerp? Op het Kiel zijn ze er gerust in. “De veldverwarming staat al aan en blijft uiteraard de hele nacht en ochtend aanstaan”, klinkt het. Ook de Pro League gaat ervan uit dat er zondag gewoon gevoetbald wordt in 1A.

Het Olympisch Stadion is uitgerust met veldverwarming. Daarnaast staan genoeg medewerkers van de club stand-by om zondagvoormiddag sneeuw te ruimen indien nodig. Voorlopig verwachten de weermannen blijkbaar geen sneeuw rond het aftrapuur, maar eerder in de nacht van zaterdag op zondag en zondagochtend. “De Pro League heeft ons effectief gevraagd om alles in het werk te stellen om de match te kunnen laten doorgaan”, zeggen ze nog bij Beerschot.

De Pro League verplicht inderdaad alle 1A-clubs om veldverwarming te voorzien en het veld zo goed mogelijk te onderhouden bij slecht weer. “Dat geldt ook voor Beerschot”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “We gaan ervan uit dat de zondagsmatchen gewoon doorgaan in 1A, tenzij de scheidsrechters bij de inspectie voor de match oordelen dat het veld onbespeelbaar is. Maar die kans achten we klein.”

Een afgelasting van de stadsderby zou niet alleen een serieuze domper betekenen voor voetbalminnend Antwerpen, maar kan de kalender ook weer wat in de war sturen. “Er is nog ruimte in de kalender, dat is het probleem niet”, zegt Van Bever. “Maar ik herhaal: we gaan ervan uit dat de matchen zondag doorgaan.”