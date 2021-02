Influencer zorgt voor woede bij volgers: “De allerergste uitslover die je op Instagram kan tegenkomen”

De Britse influencer Mia Sully krijgt dezer dagen de wind van voren. Toen ze op Instagram aan haar volgers de vraag stelde “welk resort het beste van de Malediven zou zijn” omdat ze niet langer in Dubai op vakantie kan, schoot dat bij velen in het verkeerde keelgat.

Sully – die met 172.000 Instagram-volgers een aardig bereik heeft – reageerde met haar vraag giftig op het reisverbod dat Dubai heeft ingelast door het oplopende aantal coronabesmettingen in het land. Daarom besloot Sully de zon elders op te zoeken.

“Ze weet dat ze niet naar Engeland kan terugkeren. Nu is ze van plan naar de Malediven te vertrekken”, reageert een volger verbolgen. “Fuck my life. Dit is de allerergste uitslover die je op Instagram kan tegenkomen. Wat moet je hier nou van zeggen?”, reageert iemand anders.

De Verenigde Arabische Emiraten willen alle bars en clubs in Dubai sluiten om de stijgende coronacijfers in te perken. Volgens een woordvoerder van de regering hebben de oplopende coronacijfers voornamelijk te maken met buitenlanders die een loopje nemen met de maatregelen.