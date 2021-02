Franse marine redt zesendertig migranten in Kanaal

Franse maritieme hulpdiensten hebben zaterdagmorgen in het Nauw van Calais zesendertig migranten gered van twee vaartuigen in moeilijkheden. Ze probeerden het Kanaal over te steken om Engeland te bereiken, aldus de maritieme prefectuur.

Een uitgestuurde patrouilleboot kon eerst dertien migranten oppikken. Een ferryboot merkte later nog een vaartuig in nood op, met aan boord 23 personen. Ook zij werden gehuld in overlevingsdekens naar Calais overgebracht, aldus de autoriteiten. De omstandigheden om de gevaarlijke oversteek te maken zijn momenteel aanlokkelijk met een uitzonderlijk kalme zee voor de tijd van het jaar.

Vorig jaar werden meer dan 9.500 oversteken (of pogingen) van het Kanaal opgetekend, of vier keer meer dan in 2019, ondanks de drukke scheepvaart en de soms krachtige stromingen in het Nauw van Calais.