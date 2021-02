Statement van Lommel SK: forfait voor verplaatsing naar Seraing

Lommel -

1B-club Lommel SK heeft zaterdag in nauw overleg met City Football Group beslist om forfait te geven voor de competitiewedstrijd tegen Seraing. De selectie van Liam Manning had de voorbije week af te rekenen met een handvol coronabesmettingen, twee te weinig om te kunnen spreken van een officieel uitstel. Uit voorzorg zaten deze week in totaal een twintigtal spelers in quarantaine en ook van de technische staf bleef niemand over. Een officiële mededeling volgt later.