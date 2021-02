Real Madrid komt met de schrik vrij tegen rode lantaarn: verdediger is held van de dag met twee goals

Het blijft rommelen bij Real Madrid. Nadat er vorige week verrassend met 1-2 verloren werd van middenmoter Levante, kon De Koninklijke nu met heel wat moeite winnen op het veld van rode lantaarn SD Huesca. Real kwam op achterstand in de tweede helft, maar na twee goals van Raphaël Varane - het winnende doelpunt viel pas in de slotfase - mochten de drie punten in extremis toch nog mee naar Madrid.

Behalve een verdienstelijke poging van Karim Benzema na een halfuur spelen, konden beide teams weinig klaarmaken in de eerste helft. In de tweede helft was het zowaar Huesca dat verschroeiend begon: Mikel Rico ramde de bal meteen tegen de deklat en enkele minuten later trapte Javier Galan de 1-0 via de paal tegen de netten. Een verbouwereerde Thibaut Courtois kon alleen maar toekijken.

Huesca-Real Madrid 1-0. Video: Eleven Sports

Kort daarna had Huesca zelfs de voorsprong kunnen verdubbelen: Rafael Mir Vicente vond net als ploegmakker Rico de deklat. Real Madrid schoot daarna wel wakker: luttele minuten later trof Benzema aan de overzijde eveneens de lat, maar verdediger Varane liep via de rebound de gelijkmaker in doel.

Huesca-Real Madrid 1-1. Video: Eleven Sports

Na de 1-1 voerde Real Madrid de druk weer wat op, hoewel Courtois tussendoor een goede redding uit de mouwen moest schudden op een poging van Vicente.

Huesca-Real Madrid: redding Courtois. Video: Eleven Sports

Aan de overzijde nam Benzema meermaals Alvaro Fernandez onder vuur, maar de doelman van Huesca gaf geen kik. Uiteindelijk moest hij zich in de 84ste minuut toch nog gewonnen geven: Varane scoorde zijn tweede van de avond na alweer een rebound, deze keer op een poging van Casemiro.

Huesca-Real Madrid 1-2. Video: Eleven Sports

Real Madrid heeft in de stand nu 43 punten. Dat zijn er 7 minder dan leider Atlético Madrid en 3 meer dan grote rivaal Barcelona. Barcelona heeft wel één wedstrijd minder gespeeld, Atlético twee minder.