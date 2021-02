KMI schakelt versnelling hoger: code oranje in Vlaanderen wegens verwachte sneeuwval, ook extreme koude op komst

Het KMI waarschuwt voor gladde wegen zaterdagnacht en zondag, en schakelt daarom in Vlaanderen over van code geel naar code oranje. Er wordt gewaarschuwd voor sneeuw die tot 10 centimeter dik kan vallen. Begin volgende week geldt dan weer code geel voor extreme koude, met maxima die zelfs ónder het vriespunt zullen liggen.

Zaterdagnacht begint het in een groot deel van Vlaanderen te sneeuwen, en is er aanvriezende regen mogelijk. Het KMI verwacht van zaterdag middernacht tot zondagavond een sneeuwtapijt van 5 tot 10 centimeter in de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, vooral tegen de Nederlandse grens. Er kan daarbij 3 tot 5 centimeter vallen in een tijdsinterval van 6 uur. Het KMI geeft dan ook voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg code oranje wegens gladheid vanaf middernacht. In Vlaams-Brabant en de rest van het land geldt code geel.

Ook volgens het Agentschap Wegen en Verkeer “zullen de wegdektemperaturen zaterdagavond onder het vriespunt dalen. De winterse neerslag die voorspeld is kan ijzel op de weg veroorzaken, waardoor het spekglad kan worden. AWV waarschuwt extra voor een uitermate gevaarlijk gladde nacht. Weggebruikers die, ondanks de avondklok, toch de baan op moeten worden aangeraden om uitermate voorzichtig te zijn.”

De 314 strooiwagens van het AWV zullen uitrijden om preventief te strooien. “Maar de acties die zaterdagnacht genomen worden zullen uitdagend zijn, gezien de eerste neerslag het preventief gestrooide zout onmiddellijk zal wegspoelen. De strooidiensten blijven paraat om extra uit te rijden ter bestrijding van de gladheid op de Vlaamse wegen”, klinkt het.

Aangezien de winterse neerslag ook zondag boven Vlaanderen zal blijven hangen, raadt AWV aan om ook dan niet noodzakelijke verplaatsingen uit te stellen.

In heel Vlaanderen (behalve Vlaams-Brabant) geldt zondag code oranje. Foto: KMI

Ook extreme koude

Zondag wordt het ook gevoelig kouder, met temperaturen die vanaf maandag en tot minstens woensdag op de meeste plaatsen ten noorden van Samber en Maas zelfs niet boven het vriespunt uit zullen komen: in alle Vlaamse provincies liggen de maxima maandag, dinsdag en woensdag rond of net onder -3 graden.

De minima dalen ‘s nachts tot -5 en -10 graden (of plaatselijk nog lager). In alle Vlaamse provincies (behalve Vlaams-Brabant) geldt vanaf maandag dan ook eveneens code geel voor koude. Het KMI roept dan ook om “maatregelen te treffen worden om mensen, dieren en planten te beschermen, zoals het afschermen van waterleidingen en waterkranen, het afdekken of binnenzetten van planten, enz.”

Of deze koudegolf langer zal aanhouden dan woensdag, is nog niet duidelijk. “De verdere evolutie van deze koudeperiode wordt onzekerder vanaf donderdag”, meldt het KMI.