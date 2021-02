Grootschalige controleactie langs E17 in West-Vlaanderen

De lokale en federale politie houden zaterdag een grootschalige actie langs alle op- en afritten van de E17 in West-Vlaanderen. “We focussen op rondtrekkende dadergroepen en drugstrafiek, maar we kunnen ook pv’s opstellen voor inbreuken op de coronamaatregelen”, zegt commissaris Didier Vandecasteele.

Zo’n 250 agenten hebben sinds 15.30 uur post gevat langs de E17 voor een preventieve controleactie. “We starten aan de verkeerswisselaar in Zwijnaarde en eindigen aan de Franse grens, alles samen goed voor negen controleposten”, vertelt commissaris Vandecasteele van de Coördinatie- en steundirectie (CSD) West-Vlaanderen.

Er werken niet minder dan zeven lokale politiezones aan mee, plus de federale politie en politieschool. Naast de vaste controleposten kan de wegpolitie op de motor ook verdachte voertuigen uit het verkeer halen en controleren. De ‘Highway’-controleactie mikt vooral op rondtrekkende inbrekersbendes en drugsdealers. “Want ook in coronatijden blijven criminelen actief. Bovendien is het voor ons als agenten een welkome afwisseling, naast alle corona-interventies. Het biedt ook pas afgestudeerde agenten de kans om ervaring op te doen”, aldus Vandecasteele.

Nog tot 23 uur vinden controles plaats. De resultaten daarvan zullen in de loop van zondag bekend zijn.