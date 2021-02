Nederlandse voetbalbond schrapt alle Eredivisie-duels van zondag wegens winterweer

Het verwachte winterweer heeft de Nederlandse voetbalbond KNVB doen besluiten alle duels in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie van zondag af te gelasten. Ook de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht, die onder het gesloten dak van de Johan Cruijff ArenA had kunnen worden gespeeld, gaat niet door. Het gaat in de Eredivisie verder om de duels FC Groningen - Feyenoord, Willem II - ADO Den Haag en VVV-Venlo - Sparta Rotterdam.