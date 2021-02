Israëlische premier Netanyahu beschuldigt Internationaal Strafhof van “zuiver antisemitisme”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beschuldigt het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) van “zuiver antisemitisme”. Dat deed hij zaterdag op Twitter.

Aanleiding is een uitspraak van het ICC over een onderzoek naar de bezette Palestijnse gebieden in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever, waaronder Oost-Jeruzalem. Het ICC stelt dat het daar de rechterlijke bevoegdheid voor heeft. Hoofdaanklager Fatou Bensouda wil onderzoeken of er mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd.

Volgens Netanyahu doet die uitspraak echter afbreuk aan de mogelijkheden van democratische landen om zich te verdedigen tegen terreur. Hij noemt het onderzoek naar wat hij “volkomen uit de lucht gegrepen oorlogsmisdaden” noemt een “pure vorm van antisemitisme”. Hij verwijt het ICC bovendien om niets te ondernemen tegen de dictaturen in Iran en Syrië.