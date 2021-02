Gezocht: (de juiste) stenen voor heropbouw van Notre-Dame

De verantwoordelijke voor de heropbouw van de Notre-Dame in Parijs zijn naarstig op zoek naar steengroeven en kalkrotsen die geschikte stenen kunnen leveren voor de heropbouw van de kathedraal die ernstig beschadigd raakte bij een zware brand in april 2019. Dat meldt Kerknet.

Voor de heropbouw zijn volgens de verantwoordelijken grote hoeveelheden “esthetisch en fysiek geschikte stenen” nodig, om de verbrande muur in de kathedraal te herstellen. Om het geschikte bouwmateriaal te vinden, worden momenteel in samenwerking met het Franse Bureau voor Geologie en Mijnbouwonderzoek onderzoeken uitgevoerd in steengroeven.

De oorspronkelijke stenen voor de bouw van de Notre-Dame werden in de 12de en 13de eeuw uit de ondergrond van Parijs gehaald. Ze werden er gewonnen uit kalkrotsen van een geologische laag die tussen 41 en 48 miljoen jaar geleden werd gevormd. In de regio van Parijs zijn er momenteel nog een tiental steengroeven waar dergelijke stenen worden gewonnen. Desnoods worden er nieuwe lagen aangeboord, klinkt het.

De identificatie van de geschikte stenen moet tegen half 2021 voltooid zijn.