Egypte laat opgesloten journalist na 4 jaar cel vrij

De Egyptische autoriteiten hebben zaterdag een journalist van Al Jazeera vrijgelaten die al meer dan vier jaar in de cel was opgesloten. Het gaat om de Egyptenaar Mahmoud Hussein.

Hussein werd in december 2016 opgepakt op vakantie in Egypte. De autoriteiten beschuldigden hem van lidmaatschap van de Moslimbroederschap, een organisatie die intussen verboden is in Egypte. De Al Jazeera-journalist werd ook de verspreiding van valse informatie aangewreven.

De journalist is zaterdag vrijgelaten, nadat een rechtbank zijn vrijlating vorige week had bevolen, bevestigt een anonieme bron aan dpa. Ook Hussein’s dochter bevestigt zijn vrijlating. Een rechtbank oordeelde in mei 2019 al eens dat Hussein moest worden vrijgelaten, maar hij werd toen terug opgesloten op basis van andere aanklachten.

Egypte beschuldigt het internationale medium Al Jazeera ervan niet objectief te berichten en een spreekbuis van de Moslimbroederschap te zijn. Het Qatarese netwerk heeft die aantijgingen altijd ontkend.