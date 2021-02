Klaar voor een weekje bibberen? Winterse taferelen in heel Vlaanderen, zelfs overdag vrieskoude voorspeld

Na de zeer zachte dagen van afgelopen week, krijgen we nu een stevige winterprik te verwerken. Zondag kunnen de sneeuw en de koude zorgen voor spekgladde weken. En ook de rest van de week wordt het bibberen, met dagtemperaturen tot -3 graden.

Wie vandaag de baan opgaat, past maar beter op. Want de kans is groot dat er ook bij u een laagje sneeuw ligt en dat het afgelopen nacht al fors is beginnen te vriezen. “Zondag zullen de temperaturen overdag zelfs nog wat verder dalen, tot in Vlaanderen mogelijk zelfs -3 graden”, voorspelt Nicolas Roose, weerman bij Noodweer Benelux.

Doordat het ook opnieuw gaat sneeuwen worden vooral in het noorden van Vlaanderen overdag echt winterse taferelen verwacht, met zeker in de Antwerpse en Limburgse grensstreek mogelijk een sneeuwtapijt tot 10 centimeter dik. Opmerkelijk: de Ardennen – waar we toch iets vaker winterse taferelen zien – blijven volledig gespaard: “Volgens de huidige weerkaarten blijft het daar zachter qua temperaturen, en zal het daar vooral regenen.”

Tot donderdag ijskoud

Ook wie maandag de weg op moet, kijkt maar beter goed uit, waarschuwt het KMI. Want ’s nachts kunnen ijsplekken ontstaan door de vrieskoude. De rest van de week blijft de sneeuw achterwege, maar het blijft wel bibberen, al zeker tot en met donderdag. “Het blijft vriezen, met mogelijk ’s nachts temperaturen tot -10 graden Celsius”, aldus nog Roose. “En dat is al even geleden. Vorig jaar rond deze tijd hadden we vanwege storm Ciara zelfs erg zachte temperaturen voor de tijd van het jaar.”

De aanhoudende vriestemperaturen zullen tegen het einde van de week mogelijk voor een behoorlijke ijslaag op plassen zorgen. Schaatsen – als dat al mogelijk zou zijn – mag voor alle duidelijkheid pas wanneer de gemeente daarvoor toestemming geeft.

Code rood

Toch is dat allemaal maar klein bier in vergelijking met wat Nederland de komende dagen te wachten staat. Daar krijgt zeker het noorden de volle laag van hetzelfde koude weersysteem. Het Nederlandse KNMI heeft vanwege de dreigende sneeuwstorm – met mogelijk tot 20 centimeter sneeuw – code rood afgekondigd, en vraagt Nederlanders om zo weinig mogelijk de weg op te gaan.

Het weer doet zelfs de Nederlandse test- en vaccinatiecentra tijdelijk sluiten. 40.000 mensen die dit weekend op de planning stonden voor een vaccin, zullen een andere afspraak moeten krijgen.