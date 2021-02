Populariteit zorgvolmachten stijgt, en niet enkel bij gepensioneerden

Er werden nooit méér zorgvolmachten geregistreerd dan in december 2020. Ruim zesduizend personen duidden toen een familielid aan die hun financiën mogen beheren wanneer zij daar zelf niet meer bekwaam voor zijn. Een stijging die mee is beïnvloed door corona. En dat is niet de enige trend die notarissen opmerken: “De leeftijd van wie zo’n volmacht afsluit, verjongt.”