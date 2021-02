Naar het station voor groenten en de strijk? Joachim Coens (CD&V) wil treinstations nieuw leven inblazen

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil dat stations straks uitgroeien tot buurtpunten waar ook een kleine winkel, een dokterspraktijk of horeca een plaats heeft. Hij ziet daarin het antwoord op de dreigende sluiting van steeds meer stations in ons land. “Stations moeten niet alleen knooppunten van mobiliteit zijn, maar ook knooppunten waar verschillende diensten samenkomen.”

Hoe cruciaal stations ook zijn in een gemeente, toch wil de NMBS straks in nog eens 44 stations de loketten sluiten. Wie de trein wil nemen, moet voortaan een ticket kopen in een van de automaten. In 37 andere stations beperkt de vervoersmaatschappij de openingsuren, zo klonk het deze week. En dat baart CD&V-voorzitter Joachim Coens zorgen. “Als je ziet over welke stations het gaat, dan schrik je toch even. Torhout, De Pinte, Jette, Diksmuide, Zaventem,... Dat zijn niet zomaar kleine stationnetjes: ook steden en drukkere knooppunten worden getroffen”, zegt hij.

Kil, vuil en onveilig

Daarom wil Coens dat de stations niet alleen knooppunten van mobiliteit blijven, maar uitgroeien tot knooppunten waar verschillende diensten samenkomen. “Waarom geen dokterspraktijken, voedingswinkels, krantenwinkels of horecagelegenheden openen in die stations? Dan blijven het veilige omgevingen met veel passage en kunnen er ook nog fysiek tickets verkocht worden voor wie niet met automaten overweg kan.”

Niet dat de CD&V-voorzitter de nieuwe, digitale realiteit wil ontkennen. “Maar dat betekent niet dat we de groep mensen voor wie zo’n digitale stap minder evident is, zomaar in de kou kunnen laten staan”, klinkt het. “Bovendien moeten we absoluut vermijden dat stations kille, onveilige en vuile omgevingen worden waar mensen liever niet meer komen.”

Duits model

Coens haalt zijn inspiratie in Duitsland en Oostenrijk, waar er een zestigtal centra volgens het zogenaamde DORV-principe zijn ingericht. DORV staat voor Dienstleistung und Ortsnahe Rundum Versorgung en slaat simpel gezegd op een soort algemeen lokaal dienstverleningscentrum. Het bundelt diensten en producten zoals verse voeding, kruidenierswaren, drank, een postpunt, een afhaalpunt voor gemeentelijke documenten of een strijkdienst op één locatie. “Zo’n DORV kan ook uitgroeien tot een sociale ontmoetingsplaats”, klinkt het.

Coens is niet de eerste of enige die het idee oppert, maar hij stapte er wel al mee naar Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS. “Ze heeft oren naar het voorstel”, zegt Coens. Hoeveel kans op slagen zijn plan heeft, zal vooral afhangen van de vervoersmaatschappij. “Het is nu aan de lokale besturen en de NMBS om rond de tafel te zitten en dit concreet te maken. Want ook de NMBS moet mee betrokken worden in dit verhaal.”