ANALYSE. Yves Vanderhaeghe zal toverstok en veel geluk nodig hebben bij Cercle Brugge

Wie niet sterk is, moet slim zijn. Dat kon vandaag bijna gezegd worden van Yves Vanderhaeghe in zijn eerste match als nieuw coach van Cercle Brugge. Oude rot Igor De Camargo besliste er echter anders over. Net zoals onder zijn voorganger Paul Clement deemsterde Cercle in de tweede helft weer helemaal weg. Niet de fout van een coach die amper twee dagen aan de slag is, maar wel een teken aan de wand en een groot werkpunt die de al zo zware opdracht van de nieuwe Cercle-trainer nog veel moeilijker maakt.