Stade Reims heeft zaterdag op de 24e speeldag in de Ligue 1 een 1-0 nederlaag moeten incasseren bij Lorient. Bij Reims waren Thomas Foket en Wout Faes basisspeler. Thibault De Smet viel een kwartier voor tijd in. Abergel (53.) maakte vroeg in de tweede helft het enige doelpunt van de partij. In de tussenstand is Reims twaalfde. Lorient, bij wie Terem Moffi (ex-Kortrijk) opnieuw aan de aftrap stond, staat als zeventiende net boven de degradatiezone.