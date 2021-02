PSV wint vlotjes van Twente, Openda kan alweer niet winnen met Vitesse

In de Eredivisie was er zaterdag een overwinning voor PSV en Yorbe Vertessen. De Eindhovenaren haalden het met 3-0 van Twente. Vertessen viel in de slotminuten in bij de thuisploeg, zijn derde optreden in het eerste elftal van PSV. De goals in het Philips Stadion kwamen van aanvallers Malen (30. en 53.) en Zahavi (36.). Een andere Belg, Maxime Delanghe, bleef als reservedoelman op de bank.