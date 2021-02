Ook op zijn 36ste kan Cristiano Ronaldo het nog: Juventus verslaat AS Roma in Italiaanse topper

Juventus heeft in de Serie A de derde plaats overgenomen van AS Roma door het onderlinge duel met 2-0 te winnen. Een dag na zijn 36e verjaardag opende Cristiano Ronaldo de score in Turijn. De beslissing viel 20 minuten voor tijd, via een eigen doelpunt van de Braziliaanse verdediger Roger. De ‘Oude Dame’ boekte haar zesde overwinning op rij in alle competities.

Ronaldo opende in de twaalfde minuut de score. De Portugees nam de bal op de rand van het strafschopgebied met rechts aan en schoot direct met links raak. Het betekende voor Ronaldo zijn zestiende doelpunt van het seizoen, waarmee hij de topscorer van de Serie A is.

Juventus-Roma 1-0. Video: Eleven Sports

De 36-jarige aanvaller raakte even later met een van richting veranderd schot de onderkant van de lat. Ronaldo probeerde de scheidsrechter ervan te overtuigen dat de bal over de lijn was gegaan, maar de arbiter wees naar zijn horloge, dat hij geen melding had gekregen van de doellijntechnologie.

Juventus-Roma: Ronaldo checkt de doellijn. Video: Eleven Sports

Met topschutter Edin Dzeko als invaller ging AS Roma in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker. Het doelpunt viel echter aan de andere kant. Een voorzet van Dejan Kulusevski op Ronaldo werd door Roger in eigen doel gegleden.

Juventus-Roma 2-0. Video: Eleven Sports

Juventus komt door de zege op 42 punten, 2 meer dan de Romeinen. De titelhouder uit Turijn heeft 4 punten achterstand op AC Milan en 5 op Internazionale, dat vrijdag al won bij Bologna. AC Milan ontvangt zondag hekkensluiter Crotone.