EU-buitenlandvertegenwoordiger Borrell blijft pleiten voor dialoog met Rusland

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands en veiligheidsbeleid Josep Borrell heeft zijn bezoek aan Rusland eerder deze week zaterdag nog eens toegelicht. Hij blijft pleiten voor dialoog met Moskou en stelt dat Europese diplomaten in contact zijn geweest met de gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny.

Borrell reisde eerder deze week af naar Moskou voor een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. De relaties tussen de EU en het Kremlin zijn serieus onderkoeld na de arrestatie en veroordeling van Aleksej Navalny, de Russische oppositieleider die in Moskou werd opgepakt na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij maandenlang behandeld werd voor de gevolgen van een vergiftiging met het zenuwsgas novitsjok.

De relaties zijn op een dieptepunt beland, gaf de hoge vertegenwoordiger vrijdag aan. Maar ondanks de meningsverschillen moeten Brussel en Moskou blijven samenwerken. Dat standpunt verdedigde hij zaterdag nog eens in een persbericht. “De diplomatieke kanalen moeten open blijven, niet alleen om crisissen of incidenten te ontmijnen, maar ook om directe gesprekken te kunnen hebben en duidelijke boodschappen te brengen, zeker nu onze relaties verre van goed zijn.”

Kritiek

Het bezoek van Borrell aan Rusland werd niet door alle 27 Europese lidstaten even enthousiast onthaald. Het Kremlin zette nauwelijks enkele uren na de ontmoeting tussen Lavrov en de Spanjaard al diplomaten uit Polen, Duitsland en Zweden het land uit omdat ze volgens Rusland demonstraties voor Navalny hadden bijgewoond.

Borrell zal zijn ontmoeting met Lavrov op 22 februari toelichten aan de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. De gespannen relaties met Rusland staan ook op de agenda van de Europese top in maart. Volgens Borrell stonden Europese diplomaten tijdens zijn passage in Rusland wel in contact met de advocaten van Navalny. Over eventuele nieuwe Europese sancties tegen Rusland repte hij niet.