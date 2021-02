De naam Mario Draghi opent veel deuren. In een recordtempo lieten zowat alle partijen in Italië weten een regering die hij vormt te willen steunen. “Hij is een Ronaldo”, zei de vicevoorzitter van de partij Lega, “en die zet je niet op de bank”.

Whatever it takes, zei Mario Draghi in 2012, toen hij aan de leiding stond van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij zou alles doen wat nodig was om de euro te redden. Draghi’s woorden werkten toen als ...