Twee personen overleden nadat auto in Albertkanaal belandt in Ham

Ham - Een voertuig met twee inzittenden is zaterdagavond op het grondgebied van Ham in het Albertkanaal beland. Voor de man en de vrouw kon geen hulp baten. Dat is van de hulpdiensten vernomen.

De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg ging met verschillende duikers ter plaatse nadat de melding rond 20 uur was binnengekomen. Het voertuig kon snel gelokaliseerd worden. Voor de twee inzittenden, een man en een vrouw, kon geen hulp meer baten. Ze waren ter plaatse overleden.

De lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo deed de nodige vaststellingen. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog volop. Het is nog niet duidelijk hoe het voertuig in het kanaal terecht is gekomen.