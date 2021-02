Speelt Lionel Messi volgend jaar nog bij Barcelona? Coach Koeman: “Hij heeft zelf zijn toekomst in handen”

Ronald Koeman kan alleen maar hopen dat Lionel Messi ook volgend seizoen bij FC Barcelona speelt. “Er is maar één persoon die daarover kan beslissen. En dat is hij zelf”, zei de Nederlandse coach zaterdag over zijn Argentijnse aanvoerder.

Messi wilde vorig jaar vertrekken bij Barcelona na een teleurstellend seizoen. De 33-jarige Argentijn had ook een moeizame relatie met voorzitter Josep Maria Bartomeu, die inmiddels is opgestapt. De clubleiding wilde Messi echter niet laten gaan en hield de nummer 10 aan diens contract en de afspraken die waren gemaakt. Komende zomer is Messi einde contract.

“De club en ik kunnen alleen maar hopen dat hij nog vele jaren wil blijven”, zei Koeman een dag voor de uitwedstrijd tegen Real Betis. “Wij moeten zorgen dat ‘Leo’ zich goed voelt, dat hij blij is. Dat is hij nu. Die Messi hebben we nodig. Hij heeft er zin in, hij geeft ons veel energie en helpt het team enorm op het veld. Hij heeft zijn toekomst in zijn eigen handen.”

Koeman bevestigde dat Sergi Roberto vanwege een spierblessure later deze maand het eerste duel met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League mist. De Spaanse international was net weer terug na ruim twee maanden afwezigheid vanwege een spierblessure.