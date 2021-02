Hongaarse Songfestivalzanger (29) overleden

De Hongaarse songfestivalzanger Örs Siklósi, frontman van de band AWS, is overleden. Hij stierf vrijdag op 29-jarige leeftijd aan leukemie, maakte de band bekend.

Siklósi deed in 2018 met AWS mee aan het Eurovisie Songfestival. In Lissabon haalde de band de finale waarin het uiteindelijk 21e werd. Bij de zanger werd in juni leukemie vastgesteld. Daarna ging het snel bergafwaarts met zijn gezondheid.

Op Twitter noemt Sietse Bakker, uitvoerend producent van het komende Songfestival, de dood van Siklósi ’vreselijk triest nieuws’. „Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en fans.”