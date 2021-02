Temperaturen blijven al zeker tot volgend weekend onder nul: “We zijn vertrokken voor stevig winterweer”

De sneeuw die zondagochtend voor een wit tapijt heeft gezorgd in ons land, zal nog niet meteen verdwijnen. Dat zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux. “Komende dagen zal het blijven vriezen met temperaturen tot -10 graden en het zou nog kouder kunnen worden.”

Vanochtend werd Vlaanderen wakker met een mooi sneeuwtapijt. In het noorden van ons land viel er tot zo’n 5 centimeter sneeuw. En die sneeuw, die zal nog even blijven liggen volgens de recentste weermodellen. Zondag zou er volgens Noodweer Benelux nog sneeuw kunnen vallen in het noorden van België en maandag wordt er sneeuw verwacht voor heel de benelux. Ook in de Ardennen wordt er sneeuw verwacht. “Omdat de sneeuw vanuit het noorden kwam, heeft het opvallend minder gesneeuwd deze keer in het zuiden van ons land. Dat zal maandag anders zijn”, legt Nicolas Roose uit.

Update 8u30: Op basis van de meldingen ligt er in Nederland een 5-15 cm #sneeuw met uitschieters tot 17 cm. In België ligt er vooral in (het noorden van) de provincie Antwerpen sneeuw van betekenis. Meldingen doorgeven kan via https://t.co/xrCZM6Xx1D pic.twitter.com/rezIwcw9we — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) February 7, 2021

Niet meer boven nul

Wie gehoopt had op wat warmere temperaturen zal nog even geduld moeten hebben. Want volgens de recentste weermodellen ziet het er niet naar uit dat die komende dagen nog boven de nul zullen zitten. “Vanaf dinsdag wordt het zelfs erg koud met ’s nachts temperaturen tot -5 en -10 graden. Het gaat hier duidelijk niet zomaar om een flits maar over winters weer voor meerdere dagen. We zijn vertrokken voor stevig winterweer”, zegt Rosse.

In Nederland zullen de temperaturen ’s nachts zelfs tot zo’n -17 graden zakken. ”Zo laag zal het bij ons niet zakken maar de gevoelstemperatuur zal wel koud zijn komende week. Door de wind die uit het oosten komt kunnen we ’s nachts een gevoelstemperatuur verwachten van -15 tot -20 graden verwachten. Maandag verwachten we namelijk wind vanuit het noordoosten, dinsdag en woensdag zou het ook moeten waaien. Die gevoelstemperatuur zal ons even doen schrikken aangezien we ee zachte periode achter de rug hebben. Voor daklozen zullen het zware nachten en dagen worden, daar moeten we echt alert voor zijn.”

LEES OOK. Twee paar kousen, je trui in je broek en je jas binnen aanhouden: de beste kledingtips tegen de winterkou (+)

Voor sneeuwduinen, waar in Nederland voor wordt gewaarschuwd, moeten we nog niet vrezen benadrukt Roose. Die sneeuwduinen ontstaan door een combinatie van veel sneeuw en wind en zijn gevaarlijk omdat automobilisten hierdoor grachten en beken minder goed zien. “Met het huidig sneeuwdek zou dat goed moeten meevallen”, klinkt het.

(Lees verder onder de foto)

Foto: Shutterstock

-24 graden en ski-weer

Vanaf dinsdag wordt het opnieuw droger en is er zelfs kans op zon. “De sneeuw zal blijven liggen waardoor het echt een ski-gevoel zal geven. Woensdag verwachten we zelfs volle zon. Dat zullen de beste dagen zijn deze week”, zegt Roose. Vrijdag wordt het dan weer wat meer bewolkt maar komend weekend wordt er flink wat zon verwacht.

LEES OOK.Wegen en Verkeer: “Stel niet-noodzakelijke verplaatsingen uit”

“Volgens de Amerikaanse weercomputer is er vrieskou op komst. Voor Europa ziet het ernaar uit dat we tegen 15 februari in die hele koude luchtbel zullen terechtkomen. Als dat zo is, dan is het hek helemaal van de dam. Er worden dan temperaturen tot -24 graden verwacht op hoogtes vanaf 1.500 meter. Daar is het nu nog maar -4 graden. De weermodellen hinten duidelijk naar een koud scenario. En het ziet ernaar uit dat het deze maand kouder kan worden dan normaal. De situatie ligt gunstig voor een koude prik”, legt Nicolas Roose uit.