Weinig problemen op de weg ondanks sneeuw en gladde wegen: “Gevaarlijk want zout kan wegspoelen”

Het is voorlopig rustig op de Vlaamse wegen. Maar dat is niet alleen positief. “Het zout wordt niet ingereden waardoor het erg gevaarlijk is op de baan”, zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer.

“We staan klaar met 314 strooiwagens om uit te rijden waar dat nodig is. Maar de oproep blijft dezelfde: blijf thuis”, waarschuwt Daniels. “Door de regen kan het zout namelijk wegspoelen, wat de situatie nog gevaarlijker maakt. Er zijn ook weinig mensen op de baan waardoor het zout niet wordt ingereden. Hoe minder verkeer, hoe gevaarlijker de situatie”, klinkt het zondagochtend.

Één ongeval

Voorlopig wordt er in ons land slechts één ongeval gemeld namelijk in Vilvoorde, daar is de rechterrijstrook verspert. “Het is erg rustig, behalve dan voor dat ene ongeval. Dat zou kunnen te maken hebben met de gladheid die daar wordt gemeld”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Vannacht werden er tien ongevallen gemeld. Sinds 6 uur vanochtend zijn er in totaal drie ongevallen geregistreerd, waaronder die in Vilvoorde, eentje in Geel en een ander in Sterrebeek.

“Er was vannacht niet veel volk op de baan door de avondklok, waardoor het een meevaller was. Dat zou helemaal anders zijn tijdens de week. De verkeersleiders zeggen ook dat het erg rustig is maar de mensen moeten hun rijstijl aanpassen. We zien dat de wegen sneeuwvrij zijn maar ze zijn wel heel nat. Met de dalende temperaturen kan dat verraderlijk zijn.”

Platte batterij

Pechverhelpingsdienst Touring verwacht dat de winterprik zorgt voor een massa oproepen de komende dagen, vooral van automobilisten met een platte batterij.

De pechverhelper gaat dan ook meer personeel inschakelen, zowel in de alarmcentrale als op de weg. Het merendeel van de oproepen - zowat 80 procent - gaat over een platte batterij. Dat komt door een combinatie van de vrieskou en auto’s die lang hebben stilgestaan door de coronacrisis of waar slechts korte afstanden mee zijn afgelegd.

