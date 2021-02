Cuba stelt economie verder open voor privébedrijven

Cuba zal privébedrijven toelaten in de meeste sectoren. Minister van Werk Marta Elena Feito heeft volgens BBC gemeld dat de lijst van industrieën waar privébedrijven toegelaten zijn wordt uitgebreid van 127 tot meer dan 2.000. Het gaat om een grote hervorming voor de economie in het communistische land, die tot nu toe grotendeels door de staat werd gecontroleerd.

Volgens de minister zullen nog 124 industrieën voorbehouden zijn voor de staat, al zegt ze niet welke industrieën er op die lijst staan.

Private economische activiteiten zijn toegelaten in Cuba sinds 2010, maar kenden vooral een boost na de historische toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten in 2014. Toch mochten privébedrijven maar opereren in minder dan 130 industrieën. Nu is de lijst dus aanzienlijk uitgebreid.

“Het doel van deze hervorming is dat de werkzaamheden in de privésector zich verder ontwikkelen”, zegt minister Feito. Op deze manier wil Cuba “helpen om de productieve krachten van de privésector te bevrijden”.

Pandemie

Vandaag werken meer dan 600.000 Cubanen in de privésector, 14,5 procent van de actieve bevolking op het eiland met 11,2 miljoen inwoners. Ze werken vooral in de gastronomie, de taxisector en de toeristische sector, drie sectoren die extra getroffen zijn door de coronapandemie.

De Cubaanse economie lijdt in het algemeen zwaar onder de pandemie en de economische sancties die door de administratie van de vorige Amerikaanse president Donald Trump werden heringevoerd. Vorig jaar kromp de economie met 11 procent, de grootste daling in bijna dertig jaar, en de Cubanen hebben te kampen met tekorten aan levensmiddelen.

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden liet eerder al weten dat hij de betrekkingen met Cuba weer wil verbeteren, maar het is niet duidelijk hoe hoog dit op zijn prioriteitenlijstje staat.