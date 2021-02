Ondanks sneeuwval lijken wedstrijden in 1A gewoon te zullen doorgaan

In Nederland en 1B werd besloten alle wedstrijden op zondag uit te stellen door de sneeuwval, maar voorlopig ziet het ernaar uit dat de vier wedstrijden die op het programma staan in 1A vandaag wel zullen doorgaan. De Pro League besloot immers niet over te gaan tot een algemene afgelasting, waardoor de aangestelde scheidsrechters wedstrijd per wedstrijd zullen beoordelen of er gespeeld kan worden.

Voorlopig lijken zondagmatchen Beerschot-Antwerp, Charleroi-Zulte Waregem, Genk-Anderlecht en AA Gent-Eupen echter niet in het gedrang te komen. Ondanks een sneeuwlaag van zo’n vijf centimeter in Antwerpen op zondagochtend klonk het vanuit Beerschot-hoek dat de wedstrijd zoals het er nu uitziet gewoon zal kunnen doorgaan.

Op het Kiel hebben ze de voorbije nacht de veldverwarming laten aanstaan en stonden vanochtend vroeg al medewerkers van de club paraat om met een schop sneeuw te ruimen. Ook in Charleroi zien ze het zitten om te spelen: meer dan wat smeltende sneeuw is er voorlopig niet te bespeuren in het Zwarte Land.

Dat is goed nieuws voor de Pro League, want door de coronacrisis zit de kalender al overvol en is er amper nog plek om wedstrijden in te halen. Bovendien staat vandaag, met de stadsderby tussen Antwerp en Beerschot, Charleroi-Zulte Waregem en de topper tussen Genk en Anderlecht een speeldag op het programma die belangrijk is met het oog op Play-off 1.

Programma van zondag

13u30: Beerschot-Antwerp

16u: Charleroi-Zulte Waregem

18u15: Genk-Anderlecht

20u30: AA Gent-Eupen