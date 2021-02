Paus benoemt eerste stemgerechtigde vrouw in bisschoppensynode

Paus Franciscus heeft de Franse Nathalie Becquart aangesteld als ondersecretaris van de bisschopsynode, de eerste vrouw die de post bekleedt en ook mag stemmen.

De 52-jarige is een van de twee nieuwe ondersecretarissen van de synode, dat belangrijke leerstellige vragen bestudeert, waar Becquart sinds 2019 adviseur is. De benoeming van zaterdag geeft het verlangen van de paus aan “naar een grotere deelname van vrouwen aan het proces van onderscheiding en besluitvorming in de kerk”, zei kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van de synode.

“Tijdens de vorige synodes is het aantal vrouwen dat deelneemt als experts en luisteraars toegenomen”, zei hij. “Met de voordracht van zuster Nathalie Becquart en haar mogelijkheid om mee te stemmen, is er een deur opengegaan.”

Hervorming

De synode wordt geleid door bisschoppen en kardinalen die stemrecht hebben en bestaat ook uit deskundigen die niet kunnen stemmen. De in Argentinië geboren paus heeft de wens uitgesproken om de synode te hervormen en vrouwen en leken een grotere rol in de kerk te laten spelen. De paus noemde de Spanjaard Luis Marin de San Martin als de andere ondersecretaris.

Becquart, een lid van de in Frankrijk gevestigde Xaviere Sisters, heeft een masterdiploma in management van de prestigieuze HEC-business school in Parijs en studeerde in Boston voordat ze toetrad tot de order.