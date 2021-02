Mogelijk tussen 100 en 150 slachtoffers na breuk gletsjer in India

In India is zondag een stuk van een gletsjer afgebroken, wat grote overstromingen heeft veroorzaakt. De reddingsdiensten vrezen dat er 100 tot 150 slachtoffer vielen, melden de Indiase media.

De gletsjer brak af in de Dhauliganga-vallei in de Josimath-regio in de Himalaya, meldt televisiezender TV India. Daardoor steeg het waterpeil in de rivieren die de gletsjer voedt, de Dhauliganga en de Alaknanda, in korte tijd sterk. De mensen die in het dal wonen zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken.

Volgens de eerste berichten zou een stuwdam in het Chamoli-district in Uttarakhhand zwaar beschadigd zijn door het wassende water. Verschillende werknemers van het energieproject worden momenteel vermist. De reddingsdiensten zijn te plaatse gekomen met helikopters.

Het gebied ligt ongeveer 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad New Delhi.