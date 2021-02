Ann-Marie Morel, 10 jaar na dood van zus Marie-Rose: “Hoe zij haar ziekte heeft gedragen, daar word ik nog op aangesproken”

“Het wordt elk jaar donkerder in deze periode, ik heb het er elk jaar lastiger mee”, zegt longarts Ann-Marie Morel (51), thuis in Breendonk. Maandag 8 februari gedenken zij en haar ouders hun Roosje, die tien jaar geleden overleed op 38-jarige leeftijd. “Het is net alsof het gisteren was. De dag voor haar dood heeft Marie-Rose nog chemo gehad, gewoon omdat ze dat wou, want ze wou niet opgeven. Tot het allerlaatste moment heeft ze gevochten. Hoe zij haar ziekte heeft gedragen, daar spreken mensen mij nog altijd op aan. En dat doet deugd, want mijn zus is duidelijk niet vergeten.”