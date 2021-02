Premier De Croo plant bomen in de sneeuw

Brakel -

Premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten trotseerden zondag de vrieskou en de sneeuw om mee te helpen aan de nationale boomplantactie ‘Forest in One Day’, georganiseerd door Luminus en het Jane Goodall Institute Belgium. De premier werd hierbij geholpen door zijn twee zonen. Ze startten de beplanting voor een nieuw bos van 5.480 inheemse bomen. Andere plantlocaties in België dit jaar zijn Alken en Visé. Daarnaast zullen er dit jaar ook nog eens 1,2 miljoen bomen geplant worden in Burundi in het kader van de samenwerking.