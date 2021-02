Iran wil dat VS eerst sancties opheffen voordat het zich engageert

De Verenigde Staten moeten eerst de sancties tegen Iran volledig opheffen vooraleer Teheran zich opnieuw engageert in het kader van het internationaal nucleair akkoord. Dat heeft de Iraanse geestelijke leider Ali Khamenei gezegd tijdens een televisietoespraak.

“Als ze willen dat Iran zijn engagementen weer opneemt (...) moeten de VS de sancties volledig opheffen, in de praktijk en op papier”, aldus Khamenei. “We zullen daarna controleren of de sancties op een correcte manier zijn opgeheven.”

Donald Trump

Het nucleair akkoord werd in 2015 ondertekend tussen Iran, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en de EU. Het had als doel om het Iraanse atoomprogramma aan banden te leggen. De vorige Amerikaanse president, Donald Trump, besliste in mei 2018 echter om zijn land eenzijdig terug te trekken uit de deal en weer sancties op te leggen aan Iran. Zijn opvolger Joe Biden heeft al gezegd dat hij opnieuw wil toetreden tot het akkoord dat er onder president Barack Obama kwam.

Biden meldde echter ook al dat Iran eerst moet terugkeren naar zijn engagementen uit het akkoord. Als een reactie op de herinvoering van de sancties door de VS, had Iran de beperkingen die werden opgelegd rond de productie van verrijkt uranium geschonden.

Voor de Iraanse leiders is de boodschap echter duidelijk: Iran zal zijn engagementen pas hervatten als de Amerikaanse sancties verdwijnen, zegt Khamenei. Volgens hem heeft Iran het recht om de voorwaarden te bepalen voor de toekomst van het akkoord, aangezien de andere ondertekenaars hun engagementen niet zijn nagekomen.